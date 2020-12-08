Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

08.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:47
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep ilinden ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.

Ekipler, otomobillerde yaptıkları aramada, bir miktar eroin ile 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

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