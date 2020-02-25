Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini aldı.
Ekipler, şüphelilere yönelik düzenledikleri operasyonda 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.K, A.A. ve İ.G, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA