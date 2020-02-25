Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

25.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:20
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini aldı.

Ekipler, şüphelilere yönelik düzenledikleri operasyonda 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.K, A.A. ve İ.G, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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