Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
17.06.2020 16:21 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:38

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonrası, Yazıkarakuyu köyünde iki adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, adreslerde yapılan aramada 45 kök hint kenevir bitkisi ve 15 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.K. ile A.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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