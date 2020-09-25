Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

25.09.2020 10:31 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:34
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 779 gram sentetik uyuşturucu ile 214 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 779 gram sentetik uyuşturucu ile 214 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi aldı.

Ekipler, şüphelinin adresine düzenlediği operasyonda, 779 gram sentetik uyuşturucu ile 214 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.U. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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