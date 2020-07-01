Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 251 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
01.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:06

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 251 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kahta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Turgut Özal Mahallesi'nde H.A'nın evine operasyon düzenledi.

Çatı katında saksı içerisinde ve bahçede toplam 251 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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