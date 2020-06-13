Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kök kenevir ele geçirildi.
13.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:30
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kök kenevir ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kente merkezindeki bir üzüm bağında kenevir bitkisi bulunduğu ihbarını aldı.
Söz konusu bağda yapılan aramada 19 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA