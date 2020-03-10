Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
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Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi.

10.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:42
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta bulunan M.A'nın üst aramasında 99 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Araçta bulunan M.A, T.A, B.U. ve H.B.T, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Manşet

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