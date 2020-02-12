Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturu operasyonunda 20 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram eroin maddesi ile 6 alüminyum folyo ele geçirildi.

12.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:38
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

'da düzenlenen uyuşturu operasyonunda 20 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram eroin maddesi ile 6 alüminyum folyo ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı.

Ekipler, şüpheli eve düzenledikleri operasyonda 9 gram eroin maddesi ile 6 alüminyum folyo ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.B. ve A.S. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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