Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 104 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirildi.

16.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:00
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 104 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu madde satışı ve kullanılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler 24 saatlik çalışma sonucun da 7 farklı olayda 12 şüpheli üzerinde 104 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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