Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 104 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirildi.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 104 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu madde satışı ve kullanılmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler 24 saatlik çalışma sonucun da 7 farklı olayda 12 şüpheli üzerinde 104 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.