Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 uyuşturucu hap ile 75 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

04.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:46
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 uyuşturucu hap ile 75 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı.

Ekipler, kontrol noktasında plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Aramada 2 uyuşturucu hap ve 75 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.A, M.G. ve F.R, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardınan adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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