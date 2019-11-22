Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı ele geçirildi.
22.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:40
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent merkezinde durumundan şüphelendiği M.K'yi durdurdu.
Ekipler şüphelinin üst aramasında 8 gram eroin maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA