Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 gram esrar, 7 tabanca mermisi, 9 ecstasy hap ele geçirildi.

07.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:30
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 gram esrar, 7 tabanca mermisi, 9 ecstasy hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Kahta ilçesinde durumundan şüphelendiği M.T'yi durdurdu.

Ekipler, şüphelinin üst aramasında 5 gram esrar, 7 tabanca mermisi, 9 ecstasy hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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