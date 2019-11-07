Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 gram esrar, 7 tabanca mermisi, 9 ecstasy hap ele geçirildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 gram esrar, 7 tabanca mermisi, 9 ecstasy hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Kahta ilçesinde durumundan şüphelendiği M.T'yi durdurdu.
Ekipler, şüphelinin üst aramasında 5 gram esrar, 7 tabanca mermisi, 9 ecstasy hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.