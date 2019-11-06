Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kahta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle mezarlık yakınında uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda M.Ç. (29), E.A. (24), Z.K. (17), M.P. (25) ve M.K. (25) gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A. ve Z.K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.