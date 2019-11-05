Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 862 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

05.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:36
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 862 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada çeşitli operasyonlar düzenledi.

Ekiplerin operasyonlarında, 808 gram sentetik uyuşturucu maddesinde kullanılan ham madde, 44 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirirken, 25 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et