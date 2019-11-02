Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

02.11.2019 13:48
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe girişinde durdurduğu bir otomobilde arama yaptı.

Aramada 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü B.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et