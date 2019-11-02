Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe girişinde durdurduğu bir otomobilde arama yaptı.
Aramada 3 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü B.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.