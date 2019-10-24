Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 575 gram esrar ele geçirildi.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 575 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı.
Narkotik köpeği Zeta'nın da katıldığı operasyonda, M.T'nin evinde yapılan aramada traktör römorkuna gizlenen satışa hazır 14 paket halinde toplam 575 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.