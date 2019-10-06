Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

06.10.2019 21:32
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine Yavuz Selim Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu sattığı iddia edilen O.O (24) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Kaynak: AA
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