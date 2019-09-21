Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiİl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mara Mahallesi'nde şüphe üzerine 02 BA 090 plakalı otomobili durdurdu.

21.09.2019 15:56
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mara Mahallesi'nde şüphe üzerine 02 BA 090 plakalı otomobili durdurdu.

Ekipler otomobildeki İ.U., İ.Ö. ve İ.S'nin üst aramasında 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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