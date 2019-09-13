Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

13.09.2019 17:24

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 uyuşturucu hap ile 5 gram sentetik uyuşturucu geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı önünde oluşturulan yol kontrol noktasında A.İ. idaresindeki bir otomobil durduruldu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 35 uyuşturucu hap ile 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Otomobil sürücüsü sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Kaynak: AA