Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da, 56 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri M.Ö. ile E.B'yi durdurdu.

Üst aramasında 56 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA