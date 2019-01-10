Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilo 325 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde Siteler Mahallesinde bazı ev ve işyerlerine düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla G. A ve M. S. M'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden G.A'nın evinde yapılan aramada, 2 kilo 325 gram kubar esrar ve 85 gram toz esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA