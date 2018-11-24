Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobilin uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli gördükleri bir otomobili Kahta-Siverek kara yolu Nissibi Köprüsü üzerinde takibe alarak Narince Jandarma Karakolu önünde durdurdu.

Ekipler ile "Balım" adlı narkotik köpeğin de destek verdiği operasyonda, plakası belirtilmeyen M.K'ye ait otomobilde yapılan aramada aracın motor kısmına zulalı şekilde 2 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli M.K. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı.