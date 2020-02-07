Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklamaADIYAMAN'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi tutuklandı.

07.02.2020 21:04 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:06
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

ADIYAMAN'da, ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 38,05 gram esrar, 13,46 gram Metamfetamin, 3,3 gram Bonzai, 2 adet hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma apararatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tabanca, ele geçilirken 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
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