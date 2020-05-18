Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu kullandığı belirlenen 11 kişi, gözaltına alındı.
18.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:33
ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu kullandığı belirlenen 11 kişi, gözaltına alındı.
Kayaönü köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurarak, üst araması yaptığı 11 kişide çeşitli miktarlarda uyuşturucu buldu. Uyuşturuculara el koyan ekipler, 11 şüpheliyi sorgulamak üzere karakola götürdü.
Kaynak: DHA