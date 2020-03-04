Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
ADIYAMAN'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda üzerlerinde uyuşturucu çıkan 11 şüpheli gözaltına alındı.
04.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:00
ADIYAMAN'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda üzerlerinde uyuşturucu çıkan 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11 adrese düzenlenen operasyonda88 gram bonzai, 41 gram esrar ve 13 gram eroin ele geçirilirken 11 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucuya el koyan jandarmanın gözaltına aldığı şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.
Kaynak: DHA