Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu
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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 7 gram esrar ile kenevir tohumu ele geçirildi.

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 7 gram esrar ile kenevir tohumu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Gaziantep-Besni karayolunda yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 7 gram esrar ile kenevir tohumu ele geçirdi.

Olayla ilgili otomobildeki M.G ve A.G, gözaltına alındı.

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