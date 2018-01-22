Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 7 gram esrar ile kenevir tohumu ele geçirildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 7 gram esrar ile kenevir tohumu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Gaziantep-Besni karayolunda yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 7 gram esrar ile kenevir tohumu ele geçirdi.
Olayla ilgili otomobildeki M.G ve A.G, gözaltına alındı.