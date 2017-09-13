Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 320 gram esrar ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Gerger ilçesi Yenibardak köyü arazisinde, uyuşturucu arama köpeğiyle arazi araması yaptı.



Çalışmada bir şahsa ait tarlada bidonlar içerisinde toprağa gömülü vaziyette 3 kilo 320 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.



Yakalanan şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yasal işlem başlatıldı.