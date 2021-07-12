Uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Toprak