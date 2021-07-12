Uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Anadolu Ajansı / Mehmet Toprak - Haberler | Güncel

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Toprak

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