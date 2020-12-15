Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
15.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:28
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyounda bir miktar uyuşturucu geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyounda bir miktar uyuşturucu geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği Miror'un katıldığı operasyonda otomobilde yapılan aramada 90 gram sentetik uyuşturucu ile 2 extacy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül