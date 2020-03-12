Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
12.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:52
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.
Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan C.K. emniyete götürüldü.
Kaynak: AA