Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da düzenlenen 5 uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen 5 uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde 5 uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonlarda 25 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap, 2 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu kullanma aparatları ve 7 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.

Öte yandan, şüphelilerden R.B'ye uyuşturucu etkisi ile araç kullanmaktan 6 bin 909 lira ceza yazıldığı, ehliyetine 5 yıl el konulduğu ve aracın da trafikten men edildiği öğrenildi.

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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