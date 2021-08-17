Adıyaman'da uyuşturucu operasyonları
Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kilogram kubar esrar, 114 sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kilogram kubar esrar, 114 sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri kentte farklı günlerde uyuşturucu operasyonu yaptı.
Operasyonlarda 6 kilogram kubar esrar, 114 sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül