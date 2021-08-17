Adıyaman'da uyuşturucu operasyonları
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonları

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonları
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kilogram kubar esrar, 114 sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kilogram kubar esrar, 114 sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri kentte farklı günlerde uyuşturucu operasyonu yaptı.

Operasyonlarda 6 kilogram kubar esrar, 114 sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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