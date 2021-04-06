Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele
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Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele

Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilin içerisinde bulunan iki şüphelinin üst aramasında 132,64 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve 13,59 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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