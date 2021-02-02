Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele
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Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele

02.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:04
Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüpheli şahsın üzerinde yaptığı aramada, ayakkabı altına gizlenmiş 41,17 gram esrar ele geçirdi.

Bir diğer çalışmada ise ekipler, plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 150 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram eroin ve 90 gram toz esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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