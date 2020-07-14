Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele
Adıyaman'da 1 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
14.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:58
Adıyaman'da 1 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Ekipler, şüphelinin üst aramasında 1 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.D, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA