Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
06.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:30
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği E.G'yi durdurdu.
Ekipler, şüphelinin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA