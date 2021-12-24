Adıyaman'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da uyuşturucu hapla yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da uyuşturucu hapla yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.
Ekipler, zanlıların üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.G. ile M.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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