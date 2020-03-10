Adıyaman'da uyuşturucu hap ele geçirildi
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa

Adıyaman'da uyuşturucu hap ele geçirildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişinin üzerinden 99 adet ecstasy hap ele geçirildi.

10.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:08
Adıyaman'da uyuşturucu hap ele geçirildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişinin üzerinden 99 adet ecstasy hap ele geçirildi.


Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde bulunan M.Ö. isimli şahsın üzerinden 99 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.


M.Ö.'nün yanı sıra araçta bulunan T.A., B.U. ve H.B.T. isimli şahıslar gözaltına alınarak konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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