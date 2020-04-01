Adıyaman'da uygulama yapan ekipler sürücü ve yolcuların ateşini ölçüyor Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında ekipler sürücülerin ve yolcuların ateşini ölçüyor.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında ekipler sürücülerin ve yolcuların ateşini ölçüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, kent girişlerinde uygulama gerçekleştiriyor. Gölbaşı uygulama noktasında araçları durduran ekipler, sürücü ve yolcuların tek tek ateşlerini ölçtü. Araçlardaki kişilere nereden geldiklerini soran polis ekipleri yapılması gerekenler hakkında sürücüleri bilgilendirdi. Uygulamanın yapıldığı Adıyaman-Gaziantep kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Denetim sırasında ateşi yüksek çıkan bir sürücü sağlık ekiplerince hastaneye yönlendirildi. Kaynak: AA