Adıyaman'da Üsteğmene Fetö Gözaltısı

Adıyaman'da Üsteğmene Fetö Gözaltısı

ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 üsteğmen gözaltına alındı.

Adıyaman'da Üsteğmene Fetö Gözaltısı

ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 üsteğmen gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başlatılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan, daha önce görevden ihraç edilen üsteğmen Y.Ö., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalandı. Şüpheli Y.Ö., işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi. - Adıyaman

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