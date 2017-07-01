Adıyaman'da Üreticilerden "Tütün" Tepkisi

Adıyaman'da tütün üreticileri bir gazetenin "Terörün yeni finans kaynağı" haberine tepki gösterdi.



Demokrasi Parkı'nda basın açıklaması yapan tütün üreticileri, açıklamanın ardından yürümek isteyince polis grubun dağılması uyarısında bulundu. Tütün üreticilerinin dağılmasıyla olay sona erdi.



Türkiye Tütün Üreticileri ve Pazarlama Kooperatif Başkanı Şeyhmus Solgun, yaptığı açıklamada, haberi yapan gazete "özür" dilemediği taktirde gazetenin önüne çadır kuracağını söyledi.



Ülke ekonomisine katkı sağladıklarını savunan Solgun, şunları kaydetti:



"Türkiye hiçbir tarım ürününü ithal etmemelidir. Türkiye ihracatçı olmalıdır. Bizler Türkiye'de 53 bin ton tütün ihraç etmişiz. 383 milyon dolar ülkemizin ekonomisine para kazandırdık. Bu geliri daha da yükselteceğiz. Avrupa'da tütün nasıl vitrinlerde satılıyorsa bizlerde o vergiyi ödeyerek tütünümüzü Türkiye'de vitrinlerde satmak istiyoruz."