Adıyaman'da üniversiteyi kazanan öğrencilere gençlerden destek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da üniversiteyi kazanan öğrencilere gençlerden destek

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da üniversiteyi kazanan öğrencilere gençlerden destek

AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları bünyesinde hizmet veren Gençlik Üniversite Birimi (ÜNİAK), kentte üniversiteyi kazanan öğrencileri otogar ve havalimanında karşılayarak, konaklama ve ulaşımda destekliyor.

AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları bünyesinde hizmet veren Gençlik Üniversite Birimi (ÜNİAK), kentte üniversiteyi kazanan öğrencileri otogar ve havalimanında karşılayarak, konaklama ve ulaşımda destekliyor.

Adıyaman Üniversitesi'ni kazanarak kayıt yaptırmaya gelen öğrencileri karşılayan gençler, onların ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan da kentin tarihi ve turizm güzelliklerini anlatarak tanıtımını yapıyorlar.

Adıyaman Havalimanında stant kuran gençler, burada öğrencileri karşılayıp, el broşürleri, not defteri ve kalemler dağıttı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AA muhabirine, havalimanında Adıyaman Üniversitesine kayıt yapmaya gelen öğrencileri karşıladıklarını söyledi.

Öğrencilerin her zaman yanında olduklarını kaydeden Fırat, "Öğrencilerimiz kendilerini yalnız hissetmesinler biz her zaman yanındayız, onların konaklama ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin de öğrencilerin ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarını karşılamak için burada olduklarını söyledi.

Bu projede emeği geçenlere teşekkür eden Dağtekin, "ÜNİAK gençlerimize böyle bir proje için teşekkür ederim. Bizler de üniversite okuduk. O zaman başka bir şehre gittiğimizde insan kendini yalnızlık hissediyor ama biz AK Parti olarak öğrencilerimizin yanındayız, olmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

İl Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ise öğrencileri hiç bir zaman yalnız bırakmayacaklarını ve eğitim-öğretim döneminde de çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti.

Adıyaman'da üniversiteyi kazanan öğrencilere gençlerden destek

Adıyaman'da üniversiteyi kazanan öğrencilere gençlerden destek

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Yeşim Salkım Kaan Yıldırım
Spor Max Meyer Ozan Tufan Alper Yılmaz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adıyaman'da üniversiteyi kazanan öğrencilere gençlerden destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:25:08. #1.17#