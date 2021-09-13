Adıyaman'da üniversiteyi kazanan öğrencilere gençlerden destek

AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları bünyesinde hizmet veren Gençlik Üniversite Birimi (ÜNİAK), kentte üniversiteyi kazanan öğrencileri otogar ve havalimanında karşılayarak, konaklama ve ulaşımda destekliyor.

Adıyaman Üniversitesi'ni kazanarak kayıt yaptırmaya gelen öğrencileri karşılayan gençler, onların ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan da kentin tarihi ve turizm güzelliklerini anlatarak tanıtımını yapıyorlar.

Adıyaman Havalimanında stant kuran gençler, burada öğrencileri karşılayıp, el broşürleri, not defteri ve kalemler dağıttı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AA muhabirine, havalimanında Adıyaman Üniversitesine kayıt yapmaya gelen öğrencileri karşıladıklarını söyledi.

Öğrencilerin her zaman yanında olduklarını kaydeden Fırat, "Öğrencilerimiz kendilerini yalnız hissetmesinler biz her zaman yanındayız, onların konaklama ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin de öğrencilerin ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarını karşılamak için burada olduklarını söyledi.

Bu projede emeği geçenlere teşekkür eden Dağtekin, "ÜNİAK gençlerimize böyle bir proje için teşekkür ederim. Bizler de üniversite okuduk. O zaman başka bir şehre gittiğimizde insan kendini yalnızlık hissediyor ama biz AK Parti olarak öğrencilerimizin yanındayız, olmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

İl Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ise öğrencileri hiç bir zaman yalnız bırakmayacaklarını ve eğitim-öğretim döneminde de çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti.