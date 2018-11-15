Adıyaman'da Üniversiteyi Kazanan Öğrencilere Destek

Adıyaman Belediyesi, bu yıl üniversite sınavını kazanan 3 bine yakın öğrenciye eğitim yardımı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, hesaplarına yatan paraları çekip, başkana ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Eğitime büyük önem veren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun önerisiyle ortaya çıkan ve meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen "üniversiteyi kazanan öğrencilere eğitim desteğinde bulunma" kararı sonrasında başvuruda bulunan 3 bine yakın öğrencinin hesaplarına paraların büyük bölümü yattı.

Adıyaman il merkezi sınırları içerisinde bir liseden mezun olma, bu yıl üniversite sınavını kazanma ve kazandığı üniversiteye kayıt yaptırma şartlarının arandığı "eğitim desteği" için başvuru yapan öğrenci sayısının ek kontenjanla birlikte 3 bin 99 olduğunu belirten Başkan Kutlu, yatırımların en önemlisinin insana yapılan yatırım olduğunu vurguladı.

AK Parti iktidarı döneminde yapılan yatırımlarla kalitesi her geçen gün artan eğitim konusunda Adıyaman Belediyesi olarak ellerini taşın altına koymak istediklerini ifade eden Kutlu, şunları kaydetti:

"Bu anlamda belediyemiz sınırları içerisinde ikamet ederek bu yıl üniversite sınavını kazanan tüm öğrencilerimize eğitim desteği vermeye karar verdik. Belediye meclis üyelerimizin de oylarıyla aldığımız bu kararı hemen hayata geçirdik ve kısa süre içerisinde öğrencilerimizin başvurularını almaya başladık. Eğitim desteği almak için yapılan başvuru sayısı bizi çok mutlu etti. Sadece belediye sınırlarımız içerisinde 3 bine yakın gencimizin üniversiteyi kazandığını görmek muhteşem bir durum."

Başvurular sonunda ortaya çıkan istatistiklere göre, tıp, mimarlık-mühendislik, diş hekimliği, hukuk ve eczacılık gibi yüksek puanlı bölümleri kazanan öğrenci sayısının fazlalığı herkesi mutlu etti.

Buna göre yapılan başvurular sonunda tıp fakültesini kazan öğrenci sayısı 153, mimarlık ve mühendislik fakültelerini kazanan öğrenci sayısı 262, diş hekimliğini kazanan öğrenci sayısı 73, hukuk fakültesini kazanan öğrenci sayısı 124 ve eczacılık fakültesini kazanan öğrenci sayısı ise 35 olarak belirlendi.