Adıyaman'da uçuruma yuvarlanan tır sürücüsü ağır yaralandı
Adıyaman'da uçuruma yuvarlanan tır sürücüsü ağır yaralandıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan TIR'ın sürücüsü Nevzat Kuşamaç (31) ağır yaralandı.
17.05.2020 19:29 | Son Güncelleme: 17.05.2020 19:30
Adıyaman'da uçuruma yuvarlanan tır sürücüsü ağır yaralandı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan TIR'ın sürücüsü Nevzat Kuşamaç (31) ağır yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Kahta-Siverek karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Nevzat Kuşamaç idaresindeki 63 N 5975 plakalı TIR, kontrolden çıkarak 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Kuşamaç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA