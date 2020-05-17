Adıyaman'da uçuruma yuvarlanan tır sürücüsü ağır yaralandı
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Adıyaman'da uçuruma yuvarlanan tır sürücüsü ağır yaralandı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan TIR'ın sürücüsü Nevzat Kuşamaç (31) ağır yaralandı.

Adıyaman'da uçuruma yuvarlanan tır sürücüsü ağır yaralandı
17.05.2020 19:06 | Son Güncelleme: 17.05.2020 19:06

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan TIR'ın sürücüsü Nevzat Kuşamaç (31) ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kahta-Siverek karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Nevzat Kuşamaç idaresindeki 63 N 5975 plakalı TIR, kontrolden çıkarak 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Kuşamaç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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