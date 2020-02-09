Adıyaman'da, uçak seferlerine rüzgar engeli

09.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:55

Adıyaman'da, şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul ve Ankara uçak seferleri iptal edildi.



Saatte 22 kilometre hızla esen ve hava sıcaklığının -2 derece olduğu Adıyaman'da, Adıyaman Havalimanında gerçekleşmesi gereken TK 2216 _17 sefer sayılı Adıyaman- İstanbul uçağı ile TK 7128 - 29 sefer sayılı Adıyaman- Ankara uçağı rüzgar nedeniyle uçuşları iptal edildi. Yolcuların mağdur olmaması için yolcu taleplerine göre bir sonraki güne ve ya gün içerisinde çevre illere transferleri gerçekleştirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA