Adıyaman'da U17 Flöre Açık Turnuvası düzenlendi
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Adıyaman'da U17 Flöre Açık Turnuvası düzenlendi

19.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:46
Adıyaman'da U17 Flöre Açık Turnuvası düzenlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından U17 Flöre Açık Eskrim Turnuvası düzenlendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından U17 Flöre Açık Eskrim Turnuvası düzenlendi.

Gölbaşı Spor Salonu'nda tertip edilen turnuvanın birinci gününde U17 Erkekler Flöre kategorisindeki karşılaşmalar sonucunda, Gölbaşı 75. Yıl Cihan Spor Kulübünden Ömer Yalçındağ altın, Çankaya Eskrim Spor Kulübünden Erin Yalçın gümüş ve Gölbaşı 75. Yıl Cihan Spor Kulübü sporcuları Kadirhan Yıldızlıkıran ve Arda Kılınç bronz madalya kazandı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını, Gölbaşı İlçe Spor Müdür Vekili Metehan Adıgüzel takdim etti.

Turnuva yarın, U17 Kızlar Flöre karşılaşmalarının ardından sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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