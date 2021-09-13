'ADIYAMAN'DA TÜTÜN HASADI' FOTOĞRAF YARIŞMASI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI - Haberler
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'ADIYAMAN'DA TÜTÜN HASADI' FOTOĞRAF YARIŞMASI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

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'ADIYAMAN'DA TÜTÜN HASADI' FOTOĞRAF YARIŞMASI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Şehrin tanıtımı için çeşitli projeler hayata geçiren Belediyemiz, şimdide Adıyaman Üniverstiesi ve AFYOL'un destekleriyle 'Adıyaman'da Tütün Hasadı' konulu fotoğraf yarışması düzenliyor.

Şehrin tanıtımı için çeşitli projeler hayata geçiren Belediyemiz, şimdide Adıyaman Üniverstiesi ve AFYOL'un destekleriyle 'Adıyaman'da Tütün Hasadı' konulu fotoğraf yarışması düzenliyor.

Gerçekleştirdiği projeler ve bir çok noktada devam eden restorasyon çalışmalarıyla Adıyaman'ı tam bir turizm kenti haline getirmeyi amaçlayan Belediyemiz, şehrin değerlerini tüm dünayaya tanıtmak için de çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Daha önce; Çiğköfte Ferstivali ile 'Şehrimi Tanıyorum' projeleri gibi şehrin değerlerinin tanıtımına katkı sunan önemli projeleri hayata geçiren Belediyemiz, şimdi de badem ile birlikte Adıyaman'ın en önemli tarım ürünlerinden olan tütünün tanıtımı için fotoğraf yarışması düzenliyor.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) ile Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği (AFYOL)'nin de desteklerini alarak gerçekleştireceği yarışma hakkında bilgi veren yetkililerimiz, "Adıyaman'ımızın en önemli tarımsal ürünlerinden bir tanesi olan Adyaman tütünün tanıtımı için 'Adıyaman'da Tütün Hasadı' konulu fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Yarışmanın başvuruları başladı. 1 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek olan başvurular için bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, yarisma. adiyaman. bel. tr adresinden hem merak ettikleri sorulara cevap bulabilir, hem de başvurularını bu adresten yapabilirler. Yarışma sonunda dereceye girecek olanlara çeşitli ödüller verilecek. Bu kapsamda, birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL, 3 adet mansiyon ödülü için ise 500'er TL ve 10 adet sergileme için ise 250'şer TL ödül dağıtılacak. Tüm fotoğraf meraklılarını bu yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

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Haber: 'ADIYAMAN'DA TÜTÜN HASADI' FOTOĞRAF YARIŞMASI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI - Haberler
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