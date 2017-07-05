Adıyaman'da Türkmen 156 aileye gıda



ADIYAMAN'da İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri tarafından Türkmen 156 aileye gıda yardımında bulunuldu.



İHH Adıyaman Şubesi tarafından kentte bulunan Irak, Afganistan ve Pakistan'dan gelen Türkmen 156 aileye içerisinde un, yumurta, tavuk, mutfak seti bulunan gıda paketleri dağıtıldı. Ramazan ayı sonrası yardımların devam ettiğini belirten İHH Adıyaman Şubesi Başkan Yardımcısı Mahmut İzci, Adıyaman İHH olarak bu yıl da Ramazan sonrası yardımlarımız Türkmen kardeşlerimiz için veriyoruz. Bugün 156 ailemize kumanya dağıtımlarımız devama ediyor. Yardım severlerimizin bu yardımlarını Türkmen kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Rabbim bu kardeşlerimizden hayırsever kardeşlerimizden razı olsun bizlerde Adıyaman İHH olarak emanetleri sahiplerine ulaştırıyoruz dedi.