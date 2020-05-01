Adıyaman'da "Türkiye Güven ve Huzur" uygulaması

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Türkiye Güven ve Huzur" gerçekleştirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Türkiye Güven ve Huzur" gerçekleştirildi.

Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 508 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ekipler, uygulama noktasında durdurdukları 5 bin 164 aracı kontrol ederken, 2 araca toplamda 576 lira cezai işlem uygulandı.

Uygulama kapsamında 477 iş yeri ve içerisinde bulunan 308 müşteri kontrol edildi.

Denetimler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 15 kişiye toplamda 5 bin 880 lira idari para cezası, iş yerinde fazla müşteri bulunduran 2 markete de toplamda 784 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA